Gazzetta, affare concluso Saponara vicino al Genoa in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Riccardo Saponara a breve lascerà la Fiorentina, destinazione Genoa. L'affare è praticamente concluso, la formula è il prestito con diritto di riscatto....

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Riccardo Saponara a breve lascerà la Fiorentina, destinazione Genoa. L'affare è praticamente concluso, la formula è il prestito con diritto di riscatto. Oggi si limeranno gli ultimi dettagli ovvero l'onerosità del prestito e la cifra del riscatto (circa 7-8 milioni).