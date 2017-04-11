Gazzetta: ADV chiede a Corvino di aspettare Pioli per la panchina
Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport, scrive oggi che ADV ha chiesto a Pantaleo Corvino di aspettare fino alla fine del campionato per scegliere il tecnico della prossima stagione....
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2017 12:03
Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport, scrive oggi che ADV ha chiesto a Pantaleo Corvino di aspettare fino alla fine del campionato per scegliere il tecnico della prossima stagione. Di Francesco e Pioli sono le due piste rimaste per sostituire Sousa, con il primo che sembra più facilmente prendibile. La proprietà però vuole attendere l'evoluzione della situazione di Pioli, perché sembra questa la soluzione maggiormente gradita.