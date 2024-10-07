Gazzetta: “Adli e quella giustizia. Ha messo tutto se stesso ma anche di più. Prestazione maiuscola” 

Con la sua staffilata non ha lasciato scampo a Maignan

L'ex della partita ha messo in campo una prestazione con la P maiuscola. Una gara da vero leader, mettendo tutto se stesso ma anche di più. Il calcio nasconde una giustizia di fondo. Adli mette a segno un gol che al Milan non aveva mai fatto. E aldilà dell'errore sul gol di Pulisic, si perde completamente l'americano, rimane uno dei migliori. Recupero palloni, smistamento e una staffilata che non lascia scampo a Maignan. Solo applausi per il francese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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