Gazzetta, a Montecatini incontro ACF-Chiesa per rinnovo. Gli acquisti dopo il 10 agosto perché...

Nel ritorno di Montecatini ci dovrebbe essere l’atteso incontro con la famiglia Chiesa per cercare di chiudere una volta per tutte questo tormentone. Mentre per gli altri acquisti Joe Barone e Pradè h...

Nel ritorno di Montecatini ci dovrebbe essere l’atteso incontro con la famiglia Chiesa per cercare di chiudere una volta per tutte questo tormentone. Mentre per gli altri acquisti Joe Barone e Pradè hanno deciso di aspettare il 10 agosto:a quel punto il mercato della Premier si sarà chiuso e quindi il club viola potrà «attaccare» alcuni giocatori di prima fascia.

La Gazzetta dello Sport