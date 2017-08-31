Gazzetta, a Firenze arriva Thereau, porta esperienza alla Fiorentina. Babacar vuole restare

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Corvino lavora per gli ultimi colpi. In attacco il reparto adesso è completato

Ultimi colpi a sorpresa di Corvino che, in pochi giorni, ha portato a Firenze prima Laurini e poi Thereau. Così il direttore generale viola sta provando a regalare a Pioli esperienza e alternative valide, alla luce dei problemi venuti alla luce nelle prime due gare di campionato. Per quanto riguarda l’attaccante francese, oggi arriverà l’ufficialità: arriverà a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro e firmerà un contratto biennale con i viola. Sulla carta sarà la terza punta, dietro Simeone e Babacar, con quest’ultimo che è sempre convinto di giocarsi le proprie carte restando a Firenze e sfruttando l’affetto della gente.

La Gazzetta dello Sport