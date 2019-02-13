Gazzetta, a Ferrara contro la Spal torna Benassi, il capocannoniere viola. Senza di lui...

Dopo tue turni di squalifica, Pioli potrà nuovamente contare su Marco Benassi con la Spal. Doppia sanzione rimediata col Chievo dal centrocampista. A Verona Benassi già diffidato fu ammonito incappand...

Dopo tue turni di squalifica, Pioli potrà nuovamente contare su Marco Benassi con la Spal. Doppia sanzione rimediata col Chievo dal centrocampista. A Verona Benassi già diffidato fu ammonito incappando nella logica squalifica. Prima della fine della gara però, fu anche espulso per aver evitato un gol con la mano. Rigore per il Chievo, rosso, e due giornate di stop.

La Fiorentina senza il centrocampista-bomber ha impattato con Udinese e Napoli. Benassi ha giocato in Coppa Italia con la Roma. Nelle sette reti viola rifilate ai giallorossi, c’è stato l’ottavo gol personale in stagione. Una media da centravanti. Chiesa ha segnato 10 reti equamente divise tra campionato e Coppa. Il capocannoniere generale è Federico (domenica sarà capitano per lo stop di Pezzella). In A guida Benassi: nessun viola ha segnato come lui. Sette centri senza rigori. Ha già distrutto il record personale (5 gol con Torino e Fiorentina), e ha tempo per arricchirlo.

La Gazzetta dello Sport