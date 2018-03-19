Gazzetta: Fiorentina padrona a Torino, le chiavi Badelj e Saponara. I viola si ribellano alla beffa...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato la vittoria viola contro il Toro: "La Fiorentina doveva capire se davvero, dopo la tragedia di Astori, può risentirsi più forte anche nella normal...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato la vittoria viola contro il Toro: "La Fiorentina doveva capire se davvero, dopo la tragedia di Astori, può risentirsi più forte anche nella normalità di fare calcio e si è scoperta a tre punti dal settimo posto che può valere l’Europa League. Per un’ora è stata padrona del campo, ha rischiato la beffa, ma ha avuto il coraggio di ribellarsi, anche al suo poco cinismo in ripartenza e una volta in vantaggio. L’asse della Fiorentina è molto chiaro. Un play, Badelj, libero da pressione dei tre attaccanti sul giro palla in uscita e col dirimpettaio, Valdifiori, lontanissimo e soprattutto impegnato: a inseguire il terminale di quell’asse, Saponara, in versione trequartista purissimo, con facoltà di calpestare i molti spazi che Pioli gli aveva confezionato. Come? Anche allargando le due punte – pure Simeone – e dunque dirottando altrove, e non sul suo faro, le attenzioni dei centrali granata".