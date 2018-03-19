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Gazzetta: Fiorentina padrona a Torino, le chiavi Badelj e Saponara. I viola si ribellano alla beffa...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato la vittoria viola contro il Toro: "La Fiorentina doveva capire se davvero, dopo la tragedia di Astori, può risentirsi più forte anche nella normal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2018 10:34
Gazzetta: Fiorentina padrona a Torino, le chiavi Badelj e Saponara. I viola si ribellano alla beffa... -
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato la vittoria viola contro il Toro: "La Fiorentina doveva capire se davvero, dopo la tragedia di Astori, può risentirsi più forte anche nella normalità di fare calcio e si è scoperta a tre punti dal settimo posto che può valere l’Europa League.  Per un’ora è stata padrona del campo, ha rischiato la beffa, ma ha avuto il coraggio di ribellarsi, anche al suo poco cinismo in ripartenza e una volta in vantaggio. L’asse della Fiorentina è molto chiaro. Un play, Badelj, libero da pressione dei tre attaccanti sul giro palla in uscita e col dirimpettaio, Valdifiori, lontanissimo e soprattutto impegnato: a inseguire il terminale di quell’asse, Saponara, in versione trequartista purissimo, con facoltà di calpestare i molti spazi che Pioli gli aveva confezionato. Come? Anche allargando le due punte – pure Simeone – e dunque dirottando altrove, e non sul suo faro, le attenzioni dei centrali granata".

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