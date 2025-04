Gautieri: “Sarà dura, ma la Fiorentina può andare in Champions. Fagioli indispensabile per i Viola”

L’ex giocatore della Roma e allenatore del Pisa Carmine Gautieri ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, in previsione della sfida contro il Milan: “Mi aspetto una partita aperta, il Milan gioca e fa giocare gli avversari. Bravo Palladino a ritrovare l’equilibrio della squadra, anche aiutato dal mercato invernale, ora può far bene. Giocatori come Fagioli sono indispensabili.”

Gautieri ha espresso la sua anche sulla corsa per un posto in Champions League: “Le partite di fine campionato pesano e sono tutte decisive. Il Milan dista quattro punti dalla Viola, se sbaglia è fuori; Fiorentina se perde in grossa difficoltà. Sarà dure in ogni caso, ma la Fiorentina può pensare al quarto posto.”