Gattuso: "Male nel primo tempo, ma abbiamo sofferto poco. Abbiamo aspettato la Fiorentina perché stanchi"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, per...

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:

"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, però abbiamo sofferto poco e questo per me è importante. Oggi siamo stati bassi, ma abbiamo preparato così la partita perché eravamo stanchi. A livello tattico ci stiamo muovendo meglio, stiamo meglio in campo e prendiamo meno imbucate".