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Gattuso: "Male nel primo tempo, ma abbiamo sofferto poco. Abbiamo aspettato la Fiorentina perché stanchi"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 14:52
Gattuso: "Male nel primo tempo, ma abbiamo sofferto poco. Abbiamo aspettato la Fiorentina perché stanchi" -
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Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:

"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, però abbiamo sofferto poco e questo per me è importante. Oggi siamo stati bassi, ma abbiamo preparato così la partita perché eravamo stanchi. A livello tattico ci stiamo muovendo meglio, stiamo meglio in campo e prendiamo meno imbucate".

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