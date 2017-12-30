Gattuso: "Male nel primo tempo, ma abbiamo sofferto poco. Abbiamo aspettato la Fiorentina perché stanchi"
Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, per...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 14:52
Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky:
"In questo momento noi dobbiamo pensare ad una partita alla volta. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, però abbiamo sofferto poco e questo per me è importante. Oggi siamo stati bassi, ma abbiamo preparato così la partita perché eravamo stanchi. A livello tattico ci stiamo muovendo meglio, stiamo meglio in campo e prendiamo meno imbucate".