Gattuso vicino al Tottenham, i tifosi insorgono. #NoToGattuso l'hashtag nelle tendenze

Gattuso, i tifosi del Tottenham non lo vogliono. Il motivo...

Rino Gattuso è sempre più vicino alla panchina del Tottenham, ma sembra che sia partita una campagna social contro l'allenatore in Inghilterra. #NoToGattuso l'hashtag che in queste ore sta spopolando su Twitter. Motivo? Viene accusato di frasi razziste dette in passato.

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