Gattuso e Juric in pole per la panchina della Fiorentina: ecco i giocatori, punti fermi di Commisso

Commisso, una volta raggiunta matematicamente la salvezza, potrà finalmente voltare pagina e mettere nero su bianco quel che sarà della sua programmazione. A partire dalla dirigenza, dove non è escluso che insieme a Pradè possa arrivare una figura in grado di collaborare e raccordare la direzione tecnica a quella sportiva. Sarà la dirigenza, chiaramente in accordo col presidente, a nominare poi il futuro tecnico. Le voci si rincorrono ma due profili su tutti pare siano in prima fila, Gattuso e Juric. Dragowski, Quarta, Castrovilli, Amrabat, Vlahovic e in caso di rinnovo Ribery. Questi dovrebbero essere i punti fermi di una rosa che dovrà essere completata e rinforzata. Lo scrive Repubblica.

