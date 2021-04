Gattuso è il favorito per la panchina della Fiorentina. Sarri resta il preferito, interverrà Commisso?

Commisso dovrà affrontare al più presto la questione allenatore. La sensazione è che oggi come oggi il favorito sia Gattuso per il quale, il presidente, ha sempre manifestato grande apprezzamento. Ha grinta, capacità di gestione, diverse esperienze e dopo il quasi scontato addio al Napoli avrà dentro una grande voglia di rivincita. Gli altri nomi segnati in rosso sul taccuino di Pradè sono quelli di De Zerbi, Juric e Vincenzo Italiano. Certo il preferito resterebbe Sarri, e per provare a convincerlo potrebbe intervenire Commisso in prima persona. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

