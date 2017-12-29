Gattuso: "Siamo alla canna del gas, poco tempo per preparare la gara di Firenze. La viola palleggia molto bene..."

Rino Gattuso ha analizzato la prossima gara contro la Fiorentina, in conferenza stampa: "Siamo ancora alla canna del gas, sinceramente. Siamo molto stanchi, abbiamo avuto pochissimo tempo per preparar...

Rino Gattuso ha analizzato la prossima gara contro la Fiorentina, in conferenza stampa: "Siamo ancora alla canna del gas, sinceramente. Siamo molto stanchi, abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Spero di non vedere domani la stanchezza che ho visto oggi. Affrontiamo una squadra in salute e dobbiamo giocare da squadra vera, perchè se no sarà dura. Sappiamo i problemi che abbiamo avuto, il derby è stata una partita importante che ci dà tanta forza. Arriviamo a questa gara con tanta stanchezza, abbiamo qualche acciacco, mentre la Fiorentina arriva da diversi risultati utili. La Fiorentina palleggia molto bene, è ben organizzata e gioca bene col 352, si muovono molto bene. L'allenatore è preparato e si vede che la squadra è allenata in modo efficace. E' una formazione difficile da affrontare".