Gasperini: "Fiorentina squadra di valore, anche se non vive buon momento. Voglio una reazione dopo la coppa..."

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato all’Ansa della sfida alla Fiorentina: “Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l’attesa...

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato all’Ansa della sfida alla Fiorentina: “Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l’attesa per il ritorno. Proprio per la delusione per il risultato di coppa, mi aspetto una reazione contro la Fiorentina. La classifica dice che per la qualificazione all’Europa League è una corsa a eliminazione. L’avversario di turno è una squadra di valore, anche se non sta attraversando un buon momento. Contro la Juventus comunque ha fatto la sua figura e un’ottima prestazione. Noi faremo un po’ di turnover, Caldara c’è anche se porterà una mascherina sul naso (fratturato da un calcio di Batshuayi, ndr)”.