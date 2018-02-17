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Gasperini: "Fiorentina squadra di valore, anche se non vive buon momento. Voglio una reazione dopo la coppa..."

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato all’Ansa della sfida alla Fiorentina: “Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l’attesa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 15:34
Gasperini: "Fiorentina squadra di valore, anche se non vive buon momento. Voglio una reazione dopo la coppa..." - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato all’Ansa della sfida alla Fiorentina: “Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l’attesa per il ritorno. Proprio per la delusione per il risultato di coppa, mi aspetto una reazione contro la Fiorentina. La classifica dice che per la qualificazione all’Europa League è una corsa a eliminazione. L’avversario di turno è una squadra di valore, anche se non sta attraversando un buon momento. Contro la Juventus comunque ha fatto la sua figura e un’ottima prestazione. Noi faremo un po’ di turnover, Caldara c’è anche se porterà una mascherina sul naso (fratturato da un calcio di Batshuayi, ndr)”.

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