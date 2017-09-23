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Gasperini: ''Viola giovane, veloce ed aggressiva, buon test per noi''

Al sito ufficiale dell'Atalanta parla l'allenatore della Dea, Giampiero Gasperini: “Come sempre scenderemo in campo per fare il massimo ma siamo consapevoli che di fronte avremo un’ottima squadra, gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2017 16:16
Gasperini: ''Viola giovane, veloce ed aggressiva, buon test per noi'' - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Al sito ufficiale dell'Atalanta parla l'allenatore della Dea, Giampiero Gasperini: “Come sempre scenderemo in campo per fare il massimo ma siamo consapevoli che di fronte avremo un’ottima squadra, giovane, veloce e aggressiva. Sarà una partita significativa per capire dove possiamo arrivare”. La trasferta di Firenze aprirà un mini-ciclo di partite prima della sosta che vedrà i nerazzurri affrontare in rapida successione Fiorentina, Lione e Juventus: “Siamo in un momento positivo, attorno a noi c’è entusiasmo, la squadra sta bene, ha fiducia e sta giocando con l’atteggiamento giusto. In questo momento ci sono le migliori condizioni per affrontare le prossime tre partite. Vogliamo cercare di far continuare questo momento”.

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