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Gasperini: “Turnover in vista della Coppa Italia con la Fiorentina? No, a costo di schiantare”

Questo una battuta a Sky del mister dell'Atalanta Giampiero Gasperini “Strategie e turn-over in vista della coppa Italia con la Fiorentina? No, le giochiamo tutte a costo di schiantare”.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 14:59
Gasperini: “Turnover in vista della Coppa Italia con la Fiorentina? No, a costo di schiantare” - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questo una battuta a Sky del mister dell'Atalanta Giampiero Gasperini “Strategie e turn-over in vista della coppa Italia con la Fiorentina? No, le giochiamo tutte a costo di schiantare”.

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