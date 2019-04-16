Gasperini: “Turnover in vista della Coppa Italia con la Fiorentina? No, a costo di schiantare”
Questo una battuta a Sky del mister dell'Atalanta Giampiero Gasperini “Strategie e turn-over in vista della coppa Italia con la Fiorentina? No, le giochiamo tutte a costo di schiantare”.
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 14:59
Questo una battuta a Sky del mister dell'Atalanta Giampiero Gasperini “Strategie e turn-over in vista della coppa Italia con la Fiorentina? No, le giochiamo tutte a costo di schiantare”.