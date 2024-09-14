Gasperini sorride: contro la Fiorentina due recuperi in difesa. Davanti pochi dubbi, Lookman dalla panchina

Due rientri importanti in difesa per Gasperini, in avanti pochi dubbi, Lookman pronto a entrare dalla panchina, Zaniolo solo uno spezzone

Domani la Fiorentina sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri affrontano la vigilia della gara con il recupero di diversi giocatori chiave, in particolare nel reparto difensivo, che nelle prime tre giornate ha mostrato qualche incertezza. Gasperini può sorridere per il ritorno di Kolasinac e Djimsiti: entrambi si sono allenati parzialmente con il gruppo ieri e oggi parteciperanno alla rifinitura in vista del match, risultando quindi convocabili per la sfida contro i Viola.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, tra Ruggeri, Zappacosta e Bellanova si contendono due posti da titolare. Per quanto riguarda l'attacco, Gasperini sembra avere pochi dubbi: De Ketelaere e Samardzic dovrebbero partire dal primo minuto a supporto dell'unica punta Retegui, mentre Lookman sarà inizialmente in panchina. Zaniolo, invece, rientrerà dopo lo stop precedente alla sosta, ma probabilmente avrà solo un breve spezzone di partita nel finale.

Palladino continua con la difesa a 3

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