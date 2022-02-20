Gasperini perde ancora contro la Fiorentina e sceglie di non parlare, Atalanta in silenzio stampa

Gasperini e l'Atalanta ci ricascano di nuovo e scelgono di non parlare dopo la partita persa con la Fiorentina

Secondo quanto abbiamo appreso, il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini ha deciso di non parlare nuovamente con i media perchè contrariato dall'arbitraggio di Doveri. Non è la prima volta che accade, anzi sta diventando quasi consuetudine. Il mister bergamasco si era rifiutato di parlare anche dopo la gara di Coppa Italia e quella successiva in campionato contro il Cagliari

PIATEK SOGNA IN GRANDE

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