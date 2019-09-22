Gasperini: "Nessuno ha sentito i cori razzisti a Dalbert. Li fanno anche a Firenze"

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato a fine partita dell'episodio razzista nei confronti di Dalbert, queste le sue parole:"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2019 21:48

Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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