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Gasperini: "Nessuno ha sentito i cori razzisti a Dalbert. Li fanno anche a Firenze"

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato a fine partita dell'episodio razzista nei confronti di Dalbert, queste le sue parole:"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2019 21:48
Gasperini: "Nessuno ha sentito i cori razzisti a Dalbert. Li fanno anche a Firenze" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato a fine partita dell'episodio razzista nei confronti di Dalbert, queste le sue parole:

"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa è diverso. È grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze. Bisogna stare attenti. Bisogna condannare il razzismo, ma non possiamo andare a cantare. Non facciamo queste cose, anche perché si riportano diversamente".

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