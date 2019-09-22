Gasperini: "Nessuno ha sentito i cori razzisti a Dalbert. Li fanno anche a Firenze"
Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato a fine partita dell'episodio razzista nei confronti di Dalbert, queste le sue parole:"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2019 21:48
Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato a fine partita dell'episodio razzista nei confronti di Dalbert, queste le sue parole:
"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa è diverso. È grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze. Bisogna stare attenti. Bisogna condannare il razzismo, ma non possiamo andare a cantare. Non facciamo queste cose, anche perché si riportano diversamente".