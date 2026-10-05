Gasperini: "Molina e Dybala non giocheranno con l'Argentina, tornerebbero troppo a ridosso del Como"

Il tecnico romano ha escluso la partecipazione dei due argentini a differenza di Mastantuono

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è tornato ai microfoni di Sky Sport per chiarire la presa di posizione del club giallorosso, che ha negato a Paulo Dybala e Nahuel Molina il permesso di volare in Sudamerica. I due calciatori erano stati ufficialmente invitati dalla Selecciòn per prendere parte all'evento celebrativo per l'ultima presenza di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina.

Le spiegazioni del tecnico giallorosso

«Siamo troppo in prossimità di una gara importante come quella di domenica in campionato contro il Como. Siamo distanti dall'Argentina, mandarli alla partita di Messi sarebbe significato far fare loro tante ore di volo in prossimità della gara e la Roma ha preferito di no», le parole dell'allenatore. Una decisione motivata da ragioni puramente logistiche e di gestione della rosa in vista della ripresa della Serie A.

Il confronto con i rientri degli altri nazionali

La scelta della società capitolina risalta ancor di più se messa a confronto con il calendario delle altre gare di Serie A. Roma-Como è infatti in programma domenica 11 ottobre, mentre Genoa-Fiorentina si giocherà persino un giorno prima, sabato 10 ottobre alle ore 15. A differenza dei due giallorossi, Franco Mastantuono è stato regolarmente autorizzato a rispondere alla chiamata dell'Albiceleste e tornerà a disposizione della Fiorentina soltanto in extremis a ridosso dell'anticipo di Marassi.