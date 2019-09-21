Gasperini: “La Fiorentina va presa con le molle. Possono giocare con 4-3-3 o con 3-5-2”
Queste le parole di Gian Piero Gasperini dalla conferenza stampa: “La Fiorentina ha giocato un’ottima gara contro Napoli e Juventus. È cambiata molto, il calciatore più importante che è arrivato è sic...
Queste le parole di Gian Piero Gasperini dalla conferenza stampa: “La Fiorentina ha giocato un’ottima gara contro Napoli e Juventus. È cambiata molto, il calciatore più importante che è arrivato è sicuramente Ribery. Dobbiamo prenderli con le molle. Dopo tre giornate la classifica non è significativa. È una squadra con valori importanti. Se mi aspetto una Fiorentina con tre punte? Non lo so, questo bisogna chiederlo a Montella. Alcune gare le hanno giocate con il 4-3-3. Ci stiamo preparando a giocare contro una Fiorentina che può utilizzare due diversi moduli”.