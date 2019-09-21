Gasperini: “La Fiorentina va presa con le molle. Possono giocare con 4-3-3 o con 3-5-2”

Queste le parole di Gian Piero Gasperini dalla conferenza stampa: “La Fiorentina ha giocato un’ottima gara contro Napoli e Juventus. È cambiata molto, il calciatore più importante che è arrivato è sic...

A cura di Redazione Labaroviola 21 settembre 2019 15:11

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