Gasperini graziato, solo una giornata di squalifica e 15 mila euro di multa
Un turno di squalifica per Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta è stato squalificato per avere, al 20esimo del secondo tempo della sfida contro la Sampdoria, uscendo dall'area tecnica, con...
Un turno di squalifica per Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta è stato squalificato per avere, al 20esimo del secondo tempo della sfida contro la Sampdoria, uscendo dall'area tecnica, constato una decisione arbitrale rivolgendo a gran voce agli Ufficiali di gara una espressione irrispettosa. Per avere inoltre, mentre imboccava il tunnel per uscire dal terreno di gioco, dopo il conseguenziale allontanamento, spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria causandone la caduta; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale. Per Gasperini multa di 15mila euro.
Tuttomercatoweb.com