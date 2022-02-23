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Gasperini, frecciata alla Fiorentina: "Abbiamo segnato un gol ma non ce l'hanno assegnato"

Gian Piero Gasperini non ha preso benissimo la terza sconfitta su tre partite contro la Fiorentina e domenica ha preferito non parlare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2022 20:04
Gasperini, frecciata alla Fiorentina: "Abbiamo segnato un gol ma non ce l'hanno assegnato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare per obblighi Uefa, alla vigilia della partita di Europa League, nella sua conferenza stampa non ha nominato per niente la Fiorentina, ultima avversaria della sua Atalanta, ma nel suo discorso ripensa alla partita di Firenze lanciando una frecciata sull'episodio del gol annullato, le sue parole:

"Noi stiamo vivendo un momento di emergenza soprattutto in attacco, lo sappiamo. Anche l'assenza di Zapata, ma ora ci sono fuori Muriel, Ilicic e anche Miranchuk che poteva darci una mano. Noi abbiamo perso ultimamente queste partite, ma siamo stati anche in grado di pareggiare con Inter, Lazio, Juventus. Abbiamo sempre fatto gol, anche ultimamente, qualche volta non ce l'hanno assegnato. Djimsiti ha fatto gol l'ultima volta, proviamo più soluzioni. Stiamo provando Sportiello, Rossi, possiamo ruotare bene".

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