Gasperini, frecciata alla Fiorentina: "Abbiamo segnato un gol ma non ce l'hanno assegnato"

Gian Piero Gasperini non ha preso benissimo la terza sconfitta su tre partite contro la Fiorentina e domenica ha preferito non parlare...

Gian Piero Gasperini, è tornato a parlare per obblighi Uefa, alla vigilia della partita di Europa League, nella sua conferenza stampa non ha nominato per niente la Fiorentina, ultima avversaria della sua Atalanta, ma nel suo discorso ripensa alla partita di Firenze lanciando una frecciata sull'episodio del gol annullato, le sue parole:

"Noi stiamo vivendo un momento di emergenza soprattutto in attacco, lo sappiamo. Anche l'assenza di Zapata, ma ora ci sono fuori Muriel, Ilicic e anche Miranchuk che poteva darci una mano. Noi abbiamo perso ultimamente queste partite, ma siamo stati anche in grado di pareggiare con Inter, Lazio, Juventus. Abbiamo sempre fatto gol, anche ultimamente, qualche volta non ce l'hanno assegnato. Djimsiti ha fatto gol l'ultima volta, proviamo più soluzioni. Stiamo provando Sportiello, Rossi, possiamo ruotare bene".

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