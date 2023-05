Gasperini: “Essere a 12 punti dalla Fiorentina è un motivo di grande orgoglio, siamo unici tra le piccole”

Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta per 0-2 in casa contro la Juventus, queste le sue parole

“Purtroppo siamo arrivati a questa partita così, con qualche infortunio, ma questo non toglie niente alla prestazione che è stata di livello. Oggi gli episodi non ci hanno favorito e invece a loro gli episodi, soprattutto nel primo gol, è andata bene. Anche sull’1-0 abbiamo fatto la partita; non abbiamo trovato lo spunto per il gol, ma la squadra sta attraversando un buon momento”

Obiettivo è ancora la Champions?

“Noi eravamo indietro e oggi pensiamo di giocare per la Champions, siamo davanti di 10 e 12 punti da squadra come Torino e Fiorentina, questo è motivo di grande orgoglio perché siamo l’unica delle piccole a giocare per questo obiettivo ed ad essere incollati alle big del campionato. Oggi giocavamo per un solo risultato, la vitoria, e abbiamo giocato con criteri giusti. Gli episodi non hanno girato dalla nostra parte, onore alla Juventus che è stata cinica e noi un pizzico sfortunati”

CORI RAZZISTI CONTRO VLAHOVIC DAI TIFOSI DELL’ATALANTA