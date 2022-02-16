Gasperini contento: "Contro la Fiorentina siamo riusciti a ribaltare la partita, un grande pregio"

Obbligato a parlare per regolamento alla vigilia della partita di Europa League, Gian Piero Gasperini è tornato sulla gara contro la Fiorentina

Vigilia di Europa League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che domani sfiderà l'Olympiacos. Il tecnico parla a Sky, partendo dall'argento olimpico della bergamasca Sofia Goggia:

"Quello che è riuscita a fare ieri è incredibile, a livello internazionale ha fatto anche di più dell'Atalanta e per noi è un orgoglio ogni volta che scende vederla vincere".

L'Europa League è un obiettivo?

"Assolutamente sì. Noi non vogliamo assolutamente lasciare indietro nessuna competizione. È chiaro che il momento in campionato è molto pressante in questo momento, ci sono tante partite difficili ed è una fase calda. Già domani sera sarà importante, ancora di più giovedì prossimo ad Atene dove sarà la gara decisiva".

È una partita di alto livello e voi in queste gare non sbagliate mai.

"Io credo che anche contro il Cagliari e la Fiorentina l'Atalanta sia stata una buona squadra. Saper ribaltare una partita come quella con la Fiorentina è stato un grande pregio". Lo riporta TuttoAtalanta.com

TWM, SILVESTRI POTREBBE ESSERE IL DOPO DRAGOWSKI

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