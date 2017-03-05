Gasperini: "C'è rammarico, ma la Fiorentina è molto forte"
Così Gian Piero Gasperini a SKY: "C'è un po' di rammarico per questo pareggio, con un po' più di precisione nell'ultimo passaggio potevamo portare a casa i tre punti. Resta comunque un buon punto, con...
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2017 14:46
Così Gian Piero Gasperini a SKY: "C'è un po' di rammarico per questo pareggio, con un po' più di precisione nell'ultimo passaggio potevamo portare a casa i tre punti. Resta comunque un buon punto, contro una Fiorentina molto forte. Questo tipo di gare, contro squadre come la Fiorentina, ci fanno capire che ci siamo, che possiamo lottare per l'Europa".