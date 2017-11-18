Galli: ''Rinnovo Chiesa? Sono felice. Si farà valere sia alla Fiorentina che in nazionale''

Giovanni Galli ha parlato di viola - oggi, a margine dell'inaugurazione del giardino dedicato alla memoria del figlio Niccolò - soffermandosi molto su Federico Chiesa. "Il suo rinnovo? Bene, sono molt...

Giovanni Galli ha parlato di viola - oggi, a margine dell'inaugurazione del giardino dedicato alla memoria del figlio Niccolò - soffermandosi molto su Federico Chiesa. "Il suo rinnovo? Bene, sono molto contento. Parliamo di un ragazzo giovane, con la faccia pulita, che si sta facendo valere. Sono sicuro che diventerà importante sempre di più, sia per la Fiorentina che per la nazionale".