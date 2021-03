Galli: “Vlahovic? Gli consiglio di non andare ora in una big, a meno che non lo diventi la Fiorentina”

“Donnnarumma è il miglior portiere italiano – ha detto Giovanni Galli a La Gazzetta dello Sport – e tra un paio d’anni sarà il più forte al mondo. Vale il ragionamento su Messi e Ronaldo: esemplari unici. E la differenza dagli altri, Dragowski in questo caso, si nota. A Vlahovic do un consiglio: è il primo anno che si esprime a certi livelli, aspetterei a fare il triplo salto in una big come il Milan. A meno che come mi auguro, la grande squadra dove possa consacrarsi non diventi proprio la Fiorentina”.

LEGGI ANCHE, TRENTALANGE: “VAR A CHIAMATA? VA SPERIMENTATO. ARBITRI DONNA? PERCHÈ NO, È UN SOGNO”