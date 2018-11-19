Galli su Pjaca:"I compagni ora gli diano di più la palla. Manca l'ultimo step.."

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha detto la sua sul momento della Fiorentina ed i particolare sui giocatori cardine: "Sono contento che i compagni stiano dando una mano a Pjaca e siano attenti alla...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha detto la sua sul momento della Fiorentina ed i particolare sui giocatori cardine: "Sono contento che i compagni stiano dando una mano a Pjaca e siano attenti alla sua situazione. D'altronde su di lui c'erano grandi aspettative e per ora sta avendo un rendimento molto inferiore. Molto però dipende anche da lui, Pioli lo aiuta dandogli una maglia da titolare così facendo gli dà un continuo messaggio di fiducia. Bisognerebbe provare anche a servirlo di più, dando qualche pallone in meno a Federico Chiesa. Io spero che ora trovi spazio anche Norgaard, credo che il ragazzo abbia delle qualità che fanno al caso della Fiorentina. Biraghi e Chiesa in nazionale? Biraghi mi è piaciuto, mentre Chiesa un po' meno, non aveva la solita faccia cattiva di quando gioca".

Fonte: Lady Radio