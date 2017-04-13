Galli: "Se a Bernardeschi non bastano i soldi dell'offerta della Fiorentina vada via, non è un fuoriclasse"

L'ex portiere e dirigente viola ci va giù abbastanza duro: "Se vuole andare via il procuratore porti 60 milioni e la Fiorentina rifaccia la squadra

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole su Bernardeschi:

“Se a Bernardeschi non bastano i soldi dell'offerta del rinnovo contrattuale della Fiorentina e ha offerte più remunerative, bisogna essere corretti e onesti. Il procuratore porti 60 milioni nelle casse viola e Corvino rifaccia la squadra. Valore tecnico del giocatore? E’ un elemento di grandi prospettive, ma in questo momento ancora non è un fuoriclasse” conclude Giovanni Galli.