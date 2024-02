Galli: “Rinunciare ad Italiano sarebbe stato sbagliato, la Fiorentina ha investito molto su di lui”

Il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, soffermandosi sul momento particolare vissuto in casa viola. Le sue parole:

“Devi imparare dalle esperienze che hai fatto in passato e ripartire da ciò che è successo. Beltran è arrivato come centravanti alla Fiorentina, ma credo che debba prendere questo momento come una fase di aggiornamento professionale, visto che gioca sotto punta. Mi sorprenderebbe se Italiano voglia schierare due punte in così poco tempo. Secondo me rinunciare ad Italiano sarebbe stato sbagliato, perché la Fiorentina ha investito molto su di lui e non mi riferisco solo all’aspetto economico e finanziario, ma anche al fatto che il club abbia costruito una squadra intorno a lui. Italiano ha dato anche segnali di cambiamento e questo è un qualcosa di positivo. Per far sì che possa diventare un grande allenatore deve diventare bravo anche a trasformarsi e cambiare”.

