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Galli: "Perché spendere 6 milioni per riscattare Sportiello quando hai in casa uno come Dragowski?"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, presente questa mattina a Firenze per Pitti Immagine, ha parlato anche di viola ai media presenti, tra cui Labaroviola.com. E lo ha fatto avanzando dei d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 11:18
Galli: "Perché spendere 6 milioni per riscattare Sportiello quando hai in casa uno come Dragowski?" - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
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L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, presente questa mattina a Firenze per Pitti Immagine, ha parlato anche di viola ai media presenti, tra cui Labaroviola.com. E lo ha fatto avanzando dei dubbi sul possibile riscatto del portiere Marco Sportiello: "Tra gli estremi difensori viola - le sue parole - Dragowski mi piace davvero molto, penso sia un ottimo portiere. Ecco, qualche dubbio sul riscatto di Sportiello a 6-7 milioni quando hai in casa uno come il polacco ti viene".

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