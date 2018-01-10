Galli: "Perché spendere 6 milioni per riscattare Sportiello quando hai in casa uno come Dragowski?"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, presente questa mattina a Firenze per Pitti Immagine, ha parlato anche di viola ai media presenti, tra cui Labaroviola.com. E lo ha fatto avanzando dei d...

A cura di Redazione Labaroviola 10 gennaio 2018 11:18

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski

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