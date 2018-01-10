Galli: "Perché spendere 6 milioni per riscattare Sportiello quando hai in casa uno come Dragowski?"
L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, presente questa mattina a Firenze per Pitti Immagine, ha parlato anche di viola ai media presenti, tra cui Labaroviola.com. E lo ha fatto avanzando dei d...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 11:18
L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, presente questa mattina a Firenze per Pitti Immagine, ha parlato anche di viola ai media presenti, tra cui Labaroviola.com. E lo ha fatto avanzando dei dubbi sul possibile riscatto del portiere Marco Sportiello: "Tra gli estremi difensori viola - le sue parole - Dragowski mi piace davvero molto, penso sia un ottimo portiere. Ecco, qualche dubbio sul riscatto di Sportiello a 6-7 milioni quando hai in casa uno come il polacco ti viene".