Galli: "Non crocifiggiamo Lafont, ripartiamo dalle certezze come Pezzella"

Giovanni Galli, ex portiere viola, ai microfoni di Lady Radio ha detto la sua sul momento non proprio brillante della sua ex squadra. Ecco un estratto di quanto detto."Rispetto alla partita con l’Atal...

Giovanni Galli, ex portiere viola, ai microfoni di Lady Radio ha detto la sua sul momento non proprio brillante della sua ex squadra. Ecco un estratto di quanto detto.

"Rispetto alla partita con l’Atalanta oggi vediamo un’altra squadra in campo. Credo che siano state le formule con cui sono arrivati Gerson a Pjaca a condizionarli, perché quella qualità che tutti si aspettavano ancora non si è vista. In questo momento dobbiamo ripartire dai ‘vecchi’ come Pezzella. Dalla gogna mercato si ‘salva’ Edimilson Fernandes, perché è in crescita e dà sempre. Vlahovic? Evidentemente Pioli lo ha visto bene in settimana e ha deciso di dargli una possibilità. Non crocifiggiamo Lafont: abbiamo sempre detto che è giovane e qualche errore lo può fare. Ad oggi ha limiti tecnici che deve correggere con il lavoro e ci vuole tempo per migliorare. Ieri, come con il Frosinone, ha preso due gol uguali allungandosi in tutta la sua statura ma senza spingere con le gambe di un centimetro. Su questo punto sicuramente dovrà lavorare."