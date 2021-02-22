Galli: "Nel terzo anno di Commisso vorrei vedere una Fiorentina vincente"

Galli ha parlato della situazione della Fiorentina.

Il giornalista Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista su Lady Radio:

"Il secondo tempo della Fiorentina, visto gli standard a cui eravamo abituati, è stato quasi esaltante. Quello che abbiamo visto fino ad oggi della squadra ha poco a che fare con il calcio. Nel secondo tempo con lo Spezia invece si è visto qualcosa in più. Spero che questo possa dare autostima alla Fiorentina. Ora che ci sono 10 punti dalla terzultima penso si possa cominciare a programmare il futuro, anche guardando come stanno andando dietro. Il prossimo anno non ci sono più scuse per Commisso. Il primo anno è stato tutto di rincorsa, nel secondo c’è stato il Covid-19. Ma nel terzo anno vorrei vedere una Fiorentina competitiva, non dico vincente, però competitiva sì perché la Fiorentina merita altro e credo che anche Commisso voglia puntare ad altro. Abbiamo criticato la programmazione di questi anni. Abbiamo sentito le parole di Commisso ma la programmazione di questi due anni si è rivelata sbagliata. Adesso Commisso ha il diritto di indicare la strada: come vuole giocare, dove vuole arrivare ecc".

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