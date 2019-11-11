Galli: "Ieri una sofferenza continua. Montella dice che siamo una squadra giovane, ma..."

L'ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “ Quella di ieri è stata una partita di sofferenza continua. Montella dice che siamo una squadra di giovani, ma lo eravamo anche quando abbiamo vinto...

L'ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “ Quella di ieri è stata una partita di sofferenza continua. Montella dice che siamo una squadra di giovani, ma lo eravamo anche quando abbiamo vinto a Milano per 3-1. Una Juventus come l’abbiamo trovata noi, oggi è la stessa? Il Milan è lo stesso? Fino ad oggi la Fiorentina ha fatto il suo cammino. Sapevo che le difficoltà sarebbero arrivate contro squadre organizzate: cinque gol di scarto sarebbero stati troppi, tre sono giusti. Vlahovic ha dimostrato di essere un calciatore su cui poter fare affidamento".