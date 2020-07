Galli: “Iachini è stato coraggioso, gli operai hanno reso più degli ingegneri. Venuti…”

A Lady Radio ha parlato l’ex giocatore viola e opinionista Giovanni Galli:

“Iachini ha fatto delle scelte coraggiose ed inaspettate. Le decisioni sono state premiate: servivano tre punti e gli ‘operai’ chiamati in causa sono stati più bravi degli ‘ingegneri’. Venuti ha fatto una bella partita e penso che possa avere un bel ruolo nella Fiorentina del futuro. Non so quale sia la Viola che verrà, dipende tutto dagli obiettivi. Non mi sembra che il terzino cresciuto nel settore giovanile gigliato sia peggio di Djiks, titolare nel Bologna che ha battuto l’Inter ieri. All’interno di un club come la Fiorentina attuale ci può stare, anche se non come il titolare.Inoltre il fatto che può giocare in entrambe le fasce lo agevola”