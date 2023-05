Galli: “Gonzalez deve fare sempre la differenza, non una volta ogni tanto. Ha dato solo il 60%”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, ha così parlato dopo la vittoria di ieri ottenuta dalla Fiorentina contro l’Udinese e in vista del match di giovedì contro il Basilea in Conference League, partendo dalle critiche nei confronti del tecnico Vincenzo Italiano: “Critiche a Italiano? Per me ha fatto un grande lavoro sin dal primo giorno in cui è arrivato alla Fiorentina, trasformandola da una squadra ‘depressa’ in una che ha acquisito subito una mentalità offensiva e propositiva. Ha centrato l’anno scorso immediatamente l’Europa, e quest’anno ha dovuto fronteggiare una stagione anomala, con le tre competizioni e una sosta di due mesi per il Mondiale, che ha gestito con luci ed ombre un’annata che vede la Fiorentina in Finale di Coppa Italia e una semifinale di Conference. E’ vero che hai perso l’andata, ma non vedo la Fiorentina ancora fuori. Se la può giocare andando a vincere a Basilea. Era ed è la prima esperienza su una panchina dovendo fare l’Europa, cercando di non tralasciare nulla. E’ vero che in Serie A sei in ritardo, sicuramente qualche errore è stato commesso, ma nessuno nasce imparato. Aspettiamo a emettere sentenze. C’è ancora tutto aperto”.

Poi ha proseguito: “A me piace molto l’idea di calcio di Italiano e della Fiorentina, che cerca sempre di fare e aggredire la partita, piuttosto che subirla. C’è, però, da trovare un equilibrio, tra la pressione che fai, alta, e le contromisure che devi avere per coprirsi, sia in termini di fase difensiva che di attenzione. A volte tocca anche al singolo, altre si può fare con i cambi, preparando più partite nella stessa partita. Alcuni spigoli che ha evidenziato Italiano spero gli abbiano permesso di crescere e possano servirgli per ottenere i risultati che sono ancora raggiungibili. La stagione è stata di luci ed ombre, ma se dovessi andare a chiedere ad altre 15 squadre italiane…ci avrebbero messo la firma per arrivare dov’è oggi. Poi vediamo, cosa arriva o cosa no”. E sulla vicenda Jovic-Terzic: “Hanno fatto una leggerezza, l’importante è che Jovic e Terzicabbiano chiesto scusa, soprattutto all’allenatore e al resto del gruppo. Ora…devi valutare se ti servono o meno a livello tecnico/tattico. Poi a fine stagione la società farà le sue valutazioni”.

Infine, su Nico Gonzalez: “Anche io quando Gonzalez arrivò alla Fiorentina ero molto felice, lo avevo seguito in Germania e aveva fatto bene allo Stoccarda. Pensavo potesse dare molto a questa Fiorentina. Ma ad oggi…penso abbia dato circa il 60 % del suo potenziale. Non so, però, come si allena, che carattere è. Penso solo che andrebbe capito il perché non rende per quello che è il suo potenziale. Non so il perché, ma ad oggi è un calciatore che non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale, tutto. La Fiorentina, per l’investimento che ha fatto, ha bisogno che faccia la differenza, sempre, 38 gare su 38, tutto l’anno, non una volta ogni tanto. Altrimenti diventa uno dei tanti”.