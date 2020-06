Galli: “Contro la Lazio l’arbitro è stato imbarazzante, ma Dragowski ha sbagliato”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha giocato bene con la Lazio, con Iachini che ha preparato bene la partita. te. Poi ci sono state delle situazioni arbitrali imbarazzanti, come il calcio di rigore assegnati ai biancocelesti: Caicedo è caduto volontariamente per cercare il contatto con Dragowski, che era stato bravo a rimanere in piedi. L’attaccante della Lazio doveva essere ammonito per simulazione, come il VAR doveva essere utilizzato per espellere Radu. Ma Dragowski non è esente da colpe, sul secondo gol poteva fare qualcosa di più perché era posizionato male. Non mi è sembrato particolarmente brillante e rapido nell’andare a terra”.