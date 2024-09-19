Galli: "Con Kean la Fiorentina ha ritrovato il centravanti che mancava. De Gea non si discute"

Il mercato della Fiorentina è da 6,5. La viola ha operato in profondità sull'organico, ha acquistato in pratica una squadra intera

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Il Brivido Sportivo, analizzando la situazione della squadra viola in questo inizio di stagione un pò travagliato, esprimendosi sul calciomercato estivo e sulle prospettive future della squadra di Palladino.

“Il mercato della Fiorentina è da 6,5. La viola ha operato in profondità sull'organico, ha acquistato in pratica una squadra intera e sono tutte operazioni molto valide ed interessanti. Ora però, serve tempo all’allenatore per costruire un giusto progetto tattico, e ai giocatori per apprendere gli insegnamenti del mister e imparare a conoscersi bene. Galliani mi ha parlato molto bene di Palladino, certo, che la Fiorentina non è il Monza. Ci sono pressioni diverse, per il momento preferisco non esprimere valutazioni che potrebbero risultare affrettate. Ha bisogno di tempo per dare un'identità ben precisa alla squadra”.

“Dopo tanti anni con Kean, la Fiorentina ha finalmente trovato un attaccante vero. Ora sono tutti ad elogiare l’ex Juventus, fin dal primo giorno ho giudicato positiva questa mossa di mercato. Kean ha forza fisica, vede e sente la porta e si è calato con entusiasmo nella nuova sfida sportiva di Firenze. In campo lo vedo anche incitare i compagni. Vogliamo discutere De Gea? Andate a guardare i numeri della sua carriera. Ha scelto Firenze e credo possa vivere una seconda giovinezza. Tutto questo però senza dimenticare quello che ha fatto Terracciano nelle ultime stagioni di Serie A, ma anche di Coppa”.