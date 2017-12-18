Galli: "Babacar non riesce a fare mai il salto di qualità. Simeone non sa leggere le situazioni offensive"

Giovanni Galli ex giocatore e dirigente della Fiorentina e commentato televisivo ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"Dispiace vedere così uno come Babacar, non riesce mai a salire definitiv...

A cura di Redazione Labaroviola 18 dicembre 2017 18:07

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