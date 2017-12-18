Galli: "Babacar non riesce a fare mai il salto di qualità. Simeone non sa leggere le situazioni offensive"
Giovanni Galli ex giocatore e dirigente della Fiorentina e commentato televisivo ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"Dispiace vedere così uno come Babacar, non riesce mai a salire definitiv...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2017 18:07
Giovanni Galli ex giocatore e dirigente della Fiorentina e commentato televisivo ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"Dispiace vedere così uno come Babacar, non riesce mai a salire definitivamente il gradino. In Simeone per generosità ci rivedo Immobile, che però a 20 anni ha avuto in Zeman un maestro nei movimenti offensivi. Il Cholito dovrebbe imparare ad annusare la porta, ancora è una questione di sviluppo. Tante volte arriva a contatto con la palla ma non riesce a leggere perfettamente la situazione"