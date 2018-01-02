Galli: "Prima andavamo a vincere a Liverpool, adesso ci emozionano per lo 0-0 a Napoli. I Della Valle..."

Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"Sul gol subito contro il Milan Sportiello poteva fare di più e indubbiamente meglio. Ha una piccola responsabilità sul gol, la palla è usc...

Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Sul gol subito contro il Milan Sportiello poteva fare di più e indubbiamente meglio. Ha una piccola responsabilità sul gol, la palla è uscita in mezzo a qualche giocatore e non si capisce granché se sia stata una presa mancata o una deviazione sbagliata. Suso pero è stato lasciato calciare liberamente.

Bisogna fare i complimenti a Pioli per la fase difensiva ma a livello offensivo c'è ancora tanto da lavorare.

Preoccupa però che non ci sia la voglia di essere protagonisti dei Della Valle, è necessario che questa fiammella si riaccenda. Abbiamo vinto a Liverpool, e ora ci emozioniamo per lo 0-0 a Napoli, questo ci dà l’idea di quanto i parametri attuali siano diversi dal passato"