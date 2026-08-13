Galbiati su Kean: "Deve lavorare perchè non è più un titolare fisso, con Pellegrino rischia"

Ecco quanto dichiarato dall'ex calciatore viola Roberto Galbiati ai microfoni di Radio Sportiva in merito al momento della Fiorentina:

«Durante la sessione estiva sono arrivati diversi calciatori stranieri e nessun profilo italiano, segnando un netto cambio di rotta rispetto all'anno scorso. Bisognerebbe fare come in Inghilterra, dove chiunque arrivi è tenuto a parlare la lingua locale; qui invece ci sono giocatori come Gudmundsson che non conoscono ancora l'italiano. Di conseguenza, ci vorrà del tempo per trovare la giusta intesa di squadra.»

Grosso e Paratici:

«Grosso? Credo sia estremamente contento. Ha trovato un direttore sportivo che lo stima e che lo ha voluto fortemente, mettendogli a disposizione tutto ciò di cui aveva bisogno.

Per quanto riguarda Paratici, vuole ricreare l'ambiente di lavoro ideale che aveva prima delle vicende legate alla Juventus. Ha compiuto una scelta ponderata e gode della massima fiducia da parte della proprietà: quando hai queste garanzie lavori con grande serenità. La società ha investito cifre importanti e lui sta sfruttando al massimo le risorse ricevute.»