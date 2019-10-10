Gaffe Gazidis: "Il Milan poteva fallire e andare in serie D come la Fiorentina". Ma la squadra viola non c'è mai stata

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato così alla presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore rossonero:"Prima di tutto ringrazio Giampaolo e il suo staff per il lavoro sv...

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato così alla presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore rossonero:

"Prima di tutto ringrazio Giampaolo e il suo staff per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio. La decisione è stata presa tutti insieme, mettendo la squadra sopra a tutto. Stiamo facendo un percorso difficile. Siamo davanti ad una realtà che non può essere ignorata. Abbiamo rilevato un club che abbiamo salvato dalla banca rotta, potevamo retrocedere e fallire andando in serie D come fatto da Parma e dalla Fiorentina. Stiamo lavorando tutti i giorni per tornare ad alti livelli. Abbiamo ereditato debiti che ci hanno portato fuori dalle coppe. Voglio rassicurare i tifosi che vogliamo riportare il Milan dove deve stare, capace di competere ad alti livelli"