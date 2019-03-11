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Gaffe di Biraghi su Instagram, posta e copia il messaggio di una terza persona come didascalia

Gaffe di Cristiano Biraghi su Instagram che copia e incolla sul suo profilo il messaggio di una terza persona dimenticandosi di eliminare la prima parte e la posta come didascalia. Ecco il post

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 15:18
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Gaffe di Cristiano Biraghi su Instagram che copia e incolla sul suo profilo il messaggio di una terza persona dimenticandosi di eliminare la prima parte e la posta come didascalia. Ecco il post

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