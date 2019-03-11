Gaffe di Biraghi su Instagram, posta e copia il messaggio di una terza persona come didascalia
Gaffe di Cristiano Biraghi su Instagram che copia e incolla sul suo profilo il messaggio di una terza persona dimenticandosi di eliminare la prima parte e la posta come didascalia. Ecco il post
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 15:18
Gaffe di Cristiano Biraghi su Instagram che copia e incolla sul suo profilo il messaggio di una terza persona dimenticandosi di eliminare la prima parte e la posta come didascalia. Ecco il post