Gabigoal regala tre punti all'Inter (0-1). Al Bologna manca un calcio di rigore...
Il Bologna recrimina ma passa l'Inter al Dall'Ara...
A cura di Gabriele Caldieron
19 febbraio 2017 14:24
Nell'anticipo delle 12.30 l'Inter espugna il Dall'Ara grazie al primo goal in Italia di Gabriel Barbosa, noto in patria come "Gabigoal". Il goal porta un grande assist di D'Ambrosio al minuto 81' dove il giovane brasiliano poteva solo e soltanto spingere dentro la porta. Recrimina la compagine di Donadoni per un rigore causato da Eder per fallo di Dzemaili proprio sulla linea dell'area di rigore ma, Mazzoleni ha lasciato correre sul risultato di 0-0. Nel finale Handanovic salva l'Inter murando Torosidis. In classifica dunque il Bologna rimane a 27 punti occupando il 14esimo posto mentre l'Inter torna quarta a 48 punti.
Gabriele Caldieron