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Futuro Odriozola decide Ancelotti. Se resta alla Fiorentina intesa sui 20 milioni

Real Madrid o Fiorentina nel futuro di Odriozola, tutto dipende dalla decisione del club spagnolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2022 09:06
Futuro Odriozola decide Ancelotti. Se resta alla Fiorentina intesa sui 20 milioni - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alvaro Odriozola

Il futuro di Alvaro Odriozola è nelle mani di Carlo Ancelotti, vale a dire del Real Madrid. L'allenatore italiano avrà diritto di decisione sul futuro del giocatore basco, qualora decidesse di puntare su di lui, la Fiorentina non avrebbe chance. La formula dell'eventuale permanenza a Firenze sarà discussa solo se Carlo desse il via libera, un'intesa circa sui 20 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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