Fusini: "Commisso uomo di parola, ci aveva promesso il Centro Sportivo. Essere fiorentina.."

Il difensore della Fiorentina Women’s Martina Fusini è intervenuta nel corso del Pentasport di Radio Bruno, in merito centro sportivo che verrà costruito dalla proprietà americana ha detto: “Essere d...

Il difensore della Fiorentina Women’s Martina Fusini è intervenuta nel corso del Pentasport di Radio Bruno, in merito centro sportivo che verrà costruito dalla proprietà americana ha detto: “Essere di Firenze è quel qualcosa in più che non si può spiegare. E potersi allenare in un centro sportivo con strutture di altissimo livello, con tutto l'entourage della società insieme fa la differenza. Il presidente Commisso è un uomo di parola, già da quando si presentò ci promise i suoi progetti a breve termine, e ci teniamo a ringraziarlo. – Gol? Il mio primo con la maglia viola fu ben sai anni fa, ero agli esordi, ma resta indimenticabile come ricordo”.