Fuori Vlahovic e Ribery, Dalbert subito titolare. Ecco la probabile formazione viola a Genova
Questa secondo Radio Bruno la probabile formazione della Fiorentina per la trasferta di Genova contro la squadra di Andreazzoli. Fuori sia Ribery che il giovane Vlahovic: Dragowski; Lirola, Milenkovi...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 19:01
Questa secondo Radio Bruno la probabile formazione della Fiorentina per la trasferta di Genova contro la squadra di Andreazzoli. Fuori sia Ribery che il giovane Vlahovic: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Sottil, Boateng.