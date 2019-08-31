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Fuori Vlahovic e Ribery, Dalbert subito titolare. Ecco la probabile formazione viola a Genova

Questa secondo Radio Bruno la probabile formazione della Fiorentina per la trasferta di Genova contro la squadra di Andreazzoli. Fuori sia Ribery che il giovane Vlahovic:  Dragowski; Lirola, Milenkovi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 19:01
Fuori Vlahovic e Ribery, Dalbert subito titolare. Ecco la probabile formazione viola a Genova -
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Questa secondo Radio Bruno la probabile formazione della Fiorentina per la trasferta di Genova contro la squadra di Andreazzoli. Fuori sia Ribery che il giovane Vlahovic:  Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Badelj, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Sottil, Boateng.

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