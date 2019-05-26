Fuori lo stadio Franchi lo striscione dei tifosi viola contro i Della Valle: "AnDateVene"

La cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle è praticamente cosa fatta, manca solo la salvezza della squadra viola e poi domani dovrebbe essere ufficiale. Fuori lo stadio Franchi,...

La cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle è praticamente cosa fatta, manca solo la salvezza della squadra viola e poi domani dovrebbe essere ufficiale. Fuori lo stadio Franchi, prima di Fiorentina-Genoa è stato esposto dai tifosi viola lo striscione contro la proprietà: "AnDateVene"