Fumata bianca in arrivo per il difensore Gianluca Mancini alla Roma. Il costo dell'operazione...
Secondo il Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini è a un passo ad andare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto. A breve l'ufficialità. La cifra dell'affare è di circ...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 11:00
Secondo il Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini è a un passo ad andare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto. A breve l'ufficialità. La cifra dell'affare è di circa 20 milioni di euro più bonus.