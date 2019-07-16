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Fumata bianca in arrivo per il difensore Gianluca Mancini alla Roma. Il costo dell'operazione...

Secondo il Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini è a un passo ad andare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto. A breve l'ufficialità. La cifra dell'affare è di circ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2019 11:00
Fumata bianca in arrivo per il difensore Gianluca Mancini alla Roma. Il costo dell'operazione... - BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 11: Gianluca Mancini of Atalanta BC celebrates his goal during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 11, 2018 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli
BERGAMO, ITALY - NOVEMBER 11: Gianluca Mancini of Atalanta BC celebrates his goal during the Serie A match between Atalanta BC and FC Internazionale at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on November 11, 2018 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli
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Secondo il Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini è a un passo ad andare alla Roma in prestito con obbligo di riscatto. A breve l'ufficialità. La cifra dell'affare è di circa 20 milioni di euro più bonus.

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